'Hizmet sektörü ihracatı 64 milyar dolara ulaştı'

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) sektörün 2019 yılı ‘İhracat Şampiyonları’nı açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödül aldı. HİB Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, “Hizmetler sektörü, ülkemizde 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlıyor” dedi.

İHRACATIN 4’TE BİRİ



Aycı, şunları söyledi: “Hizmet sektörleri, 2019’da yaklaşık 64 milyar dolar ihracata ulaştı. Orta vadede 90 milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun üzerine çıkmak da mümkün. Bu olumsuz ortamın sona ermesi ve yaptığımız çalışmaların katkısıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum.” Küresel krizden çıkışın başladığı 2010’dan bugüne, dünya ekonomisinin yüzde 25, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 61 büyüdüğünü belirten Aycı, “Bu büyümenin dünyada yüzde 60’ını, ülkemizde ise yüzde 55’ini hizmetler sektörü sağlamıştır” dedi. Aycı, şöyle devam etti: “Hizmet sektörü, yüzde 87 yerlilik oranıyla düşük ithal girdisi ve döviz kazandırıcı faaliyet olması niteliğiyle, cari açıkta kapatıcı etkiye sahip. Sektörümüz 2019’da toplam ihracatın dörtte birini gerçekleştirdi.”