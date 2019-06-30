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  3. Hindistan'dan ABD'ye S-400 resti: Yaptırımları dinlemedi

Hindistan'dan ABD'ye S-400 resti: Yaptırımları dinlemedi

Hindistan'dan ABD'ye S-400 resti: Yaptırımları dinlemedi

ABD'nin S-400 alımı konusunda yaptırım tehdidinde bulunduğu Hindistan, S-400'ler için eğitilmek üzere Rusya'ya IAF yetkilileri gönderecek. Yeni Delhi yönetimi S-400 anlaşmasına olan bağlılığını yineledi.

Rusya ile S-400 anlaşması yapan Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ''Bu işin ciddi sonuçları olacak'' tehdidinde bulunmuştu.
 
Ancak Hindistan, haziran ayının başında ABD yaptırımlarına rağmen Rusya’dan S-400 alma sözleşmesinde ilerleme taahhüdü verdi.
 
Japonya'da düzenlenen Osaka G-20 Zirvesi'nde Hidistan lideri Narendra Modi ve Trump arasındaki görüşmeden sonra, ülke basınında Hindistan'ın 2020'de gelecek S-400'ler için, anlaşma dahilinin Hava Kauvvetleri (IAF) yetkililerini eğitim Rusya'ya göndereceği belirtildi.
 
ABD TEHDİTLERİ
 
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuya ilişkin açıklamasındada, Hindistan dahil tüm müttefiklerin Rusya'dan S-400 alması durumunda, CAATSA (Yaptırım Yasasıyla Amerika Düşmanlarına Karşı Mücadele) yaptırımları ile karşı karşıya kalabilecekleri tehdidinde bulunmuş, Hindistan'ı anlaşmadan çekilmeye davet etmişt.
 
ABD Başkanı Trump da Hindistan'ın müttefiklik çerçevesinde anlaşmadan çekilmesi talebinde bulunmuştu.
 
HİNDİSTAN DİNLEMEDİ
 
Yeni Delhi yönetimi ise, anlaşmalarını ABD'nin yaptırımlarına göre planlamayacaklarını belirterek S-400 konusunda ısrarını sürdürdü.
 
Hindistan ve Rusya, geçtiğimiz ekim ayında 2020 Ekim'inde teslim edilecek olan S-400 hava savunma füzesi sistemleri için 5,43 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

(star.com.tr)

 

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