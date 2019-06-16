Hilton 50 milyon dolar yatırımla yenilenecek

Şenay BÜYÜKKÖŞDERE

Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı oteli olan ve 1955'ten bu yana misafirlerini ağırlayan Hilton Otel’in tamamen yenilenmesi planlanıyor. Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, “Yatırımcıyla anlaşırsak 2020'de Hilton’u yaklaşık 50 milyon dolar yatırımla baştan aşağı yenilemeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Son restorasyon 1995'te

Yatırımcının henüz yenilenme için onay vermediğini ancak konunun görüşüldüğünü ifade eden Zerunyan, “Hilton İstanbul Bosphorus, turizme ve İstanbul'a 64 yılda büyük değer kazandırdı. Dönemsel olarak güncellenen otelde son restorasyon ise 1995 yılında oldu” dedi.

Avrupa'ya adım atılan ilk otel

Planlanan yenilemenin 2 yıl süreceğini anlatan Zerunyan, “İnşaat esnasında otel kapatılmayacak. 3 bölüme ayrılacak ve bu 3 bölümden biri kapalıyken diğer ikisi misafirlere hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu. Hilton’un İstanbul için tarihi değeri olan, otantik bir otel olduğunun altını çizen Zerunyan, “Ben kişisel olarak otelin yeni tasarımında yine yerel ve otantik öğeler olmasını isterim. Ancak henüz bu konuda alınmış bir karar yok” diye konuştu. Zerunyan, bu yıl dünyada 100’üncü yılını kutlayan Hilton’un Türkiye’de ise Avrupa’ya ilk adımını attığı Hilton Bosphorus’la 64’üncü yılını kutladığını sözlerine ekledi.