Hijyen ürünlerinde ihracat rekoru

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) verilerine göre, ocak-ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815, kolonya ihracatı yüzde 228, sabun ihracatı ise yüzde 43 oranında arttı. Artışı değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kovid-19 ürünleri diye de adlandırabileceğimiz dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ARTIŞLAR SÜRÜYOR



İKMİB Başkanı Pelister, şöyle devam etti: “Ağustos ayında dezenfektan ihracatı geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 365 artarak 3 milyon dolardan 14 milyon dolara ulaştı. Kolonya ihracatımız ise ağustosta yüzde 298 artarak 1.93 milyon dolara ulaştı. Sabun ihracatımız da ağustosta geçen yıla kıyasla yüzde 64 büyüdü.”

ABD İLK SIRADA YER ALDI



Verilen bilgilere göre, dezenfektan ihracatında ABD ilk sırada yer alırken, kolonyada en çok Irak’a ihracat yapıldı. Sabun ihracatında da İngiltere başı çekti.