'Her yıl 300 bin yeni konut yatırımcılara büyük fırsat'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı”nda yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Kurum, Japonya’nın Nagano kenti Karuizawa kasabasındaki organizasyonda konuştu. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösterildiğini hatırlatan Kurum, bu duruma karşı önlem alacaklarına dikkat çekti.

6.5 MİLYON YENİ KONUT

Bu nedenle iklim değişikliğine uyum sağlanması bağlamında dayanıklı altyapının inşa edilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu: “Ülkemizdeki dayanıklı altyapının geliştirilmesi çalışmaları henüz başlangıç aşamasında. 2012’den itibaren afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için adeta bir seferberlik başlatıldı. Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 6,5 milyon konutun yeniden yapılandırılmasını hedefliyoruz. Amacımız her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Ancak dayanıklı altyapının inşa edilmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlamanın yatırım maliyeti oldukça yüksek. Yabancı yatırımcıları da büyümekte olan, yatırım fırsatı açısından avantajlı ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyoruz.”

Türkiye’de tehdit artıyor

Türkiye’de aşırı hava olaylarının sayı ve şiddetinde artışların devam ettiğini belirten Kurum, özellikle sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınlarının Türkiye’yi artan şekilde tehdit ettiğini, yağış rejiminin değişmesine bağlı olarak sel ve taşkın ile heyelan olaylarında artışlar görüldüğünü dile getirdi.

'Kömürde temiz teknoloji önemli'

G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı’na katılan bir diğer isim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu. Dönmez yenilenebilir enerji hedefine vurgu yaparak “2023’e kadar elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını üçte ikiye yükseltmeyi hedefliyoruz. Temiz kömür teknolojilerinin uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Kömürü tamamen dışlamak aynı zamanda bu alanda yapılacak Ar-Ge ve iyileştirmelerin önünü de kesiyor. Dolayısıyla eski ve verimsiz teknolojilere mahkum kalınıyor” ifadelerini kullandı.