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  3. Her 3 üretimden biri hatalı! Asansörde ‘kırmızı' alarm

Her 3 üretimden biri hatalı! Asansörde ‘kırmızı' alarm

Her 3 üretimden biri hatalı! Asansörde ‘kırmızı' alarm

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Piyasa Gözetimi Denetimi faaliyetleri kapsamında bir yılda toplam 68 bin 325 ürünün denetimini yaptı.

OSMAN NURİ CERİT 

Ürünlerin yüzde 27.4’ü uygunsuz çıktı. Üreticilere idari para cezası uygulanırken, 159 ürün piyasadan toplatıldı. En çok denetlenen ürün grupları elektrikli ve taşınabilir basınçlı ekipmanlar ürün grupları olurken, uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 77.48 ile taşınabilir basınçlı ekipmanlar, yüzde 32.09 ile asansörler, yüzde 26.09 ile de kazanlar oldu. En çok ceza ise asansörlere uygulandı. Asansörlerde ‘kırmızı etiket’ yüksek risk, ‘mavi etiket’ hafif kusur, ‘yeşil etiket’ ise güvenli anlamına geliyor. 


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