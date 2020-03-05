Her 3 üretimden biri hatalı! Asansörde ‘kırmızı' alarm

OSMAN NURİ CERİT



Ürünlerin yüzde 27.4’ü uygunsuz çıktı. Üreticilere idari para cezası uygulanırken, 159 ürün piyasadan toplatıldı. En çok denetlenen ürün grupları elektrikli ve taşınabilir basınçlı ekipmanlar ürün grupları olurken, uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları yüzde 77.48 ile taşınabilir basınçlı ekipmanlar, yüzde 32.09 ile asansörler, yüzde 26.09 ile de kazanlar oldu. En çok ceza ise asansörlere uygulandı. Asansörlerde ‘kırmızı etiket’ yüksek risk, ‘mavi etiket’ hafif kusur, ‘yeşil etiket’ ise güvenli anlamına geliyor.