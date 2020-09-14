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14 Eylül 2020 Pazartesi 15:28 | Son Güncelleme:

Helal Akreditasyon Kurumu ile KOSGEB'ten önemli iş birliği

Helal Akreditasyon Kurumu ile KOSGEB'ten önemli iş birliği

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile KOSGEB, işletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir işbirliğine gitti. Buna göre HAK ile HAK tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler, KOSGEB “İşletme Geliştirme Destek Programı– Belgelendirme Desteği” kapsamına alındı.

 Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile KOSGEB, işletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir işbirliğine gitti. 

Ticaret Bakanı Pekcan,  HAK ile HAK tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler, KOSGEB “İşletme Geliştirme Destek Programı– Belgelendirme Desteği” kapsamına alındığını duyurdu.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

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