‘Hedefimiz ilk üç arasına girmek'

Dardanel 2019’da 16 milyon dolar olan marka değerini, bu yıl 25 milyon dolara taşıdı. Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “Yılın ilk 3 ayında tarihimizin en iyi çeyrek rakamlarına ulaştık. Hedefimiz kısa bir süre içinde Dardanel’i dünya su ürünleri sektörünün en büyük 3 oyuncusundan biri yapmak” ifadelerini kullandı.