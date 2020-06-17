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  3. ‘Hedefimiz ilk üç arasına girmek'
17 Haziran 2020 Çarşamba 05:58 | Son Güncelleme:

‘Hedefimiz ilk üç arasına girmek'

‘Hedefimiz ilk üç arasına girmek'

Brand Finance'in ‘Türkiye'nin En Değerli Markaları' araştırmasında Dardanel 3 sıra yükselerek yüzde 53.8 ile gıda alanında marka değerini en fazla artıran şirket oldu.

Dardanel 2019’da 16 milyon dolar olan marka değerini, bu yıl 25 milyon dolara taşıdı. Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “Yılın ilk 3 ayında tarihimizin en iyi çeyrek rakamlarına ulaştık. Hedefimiz kısa bir süre içinde Dardanel’i dünya su ürünleri sektörünün en büyük 3 oyuncusundan biri yapmak” ifadelerini kullandı.

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