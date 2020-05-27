Haziran 2020 kira zammının ne kadar olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Kira sözleşmesi Haziran ayında yenilenecek olan vatandaşlar gözlerini TÜİK tarafından açıklanacak olan oranlara çevirdiler. Haziran 2020 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Haziran ayında kira zammı ne kadar yapılacak? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Haziran kira artış hesaplamasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

HAZİRAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanıyor. 3 Haziran'da kira artış oranı belli olacak.

MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 12.66

Zam bedeli: 126 lira

Zamlı kira bedeli: 1.126 lira

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.