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07 Aralık 2020 Pazartesi 13:15 | Son Güncelleme:

Hazine yarın kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine yarın kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihalesi yapacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihalesi yapacak.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlığın Aralık 2020-Şubat 2021 dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, yarın 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Ayrıca, 10 yıl (3626 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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