Hazine yarın kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihalesi yapacak.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlığın Aralık 2020-Şubat 2021 dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, yarın 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Ayrıca, 10 yıl (3626 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.