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  • Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Sigorta sektörüne her türlü desteği vereceğiz
18 Aralık 2020 Cuma 02:25 | Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Sigorta sektörüne her türlü desteği vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Sigorta sektörüne her türlü desteği vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sigorta sektörünün ilk günden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek vermek adına pek çok adım attığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Kovid-19 nedeniyle kasım ayı itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu” dedi. Sabah Gazetesi’nin ‘Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları’ etkinliğinde ‘Sigorta Paneli’nin açılışına videokonferansla katılan Elvan, sektörün ihtiyaçları ve sorunlarının farkında olduklarını söyledi Elvan, şöyle konuştu:

TEKLİFLERE AÇIĞIZ

“Özellikle yargı kararlarıyla ortaya çıkan belirsizlikleri biliyoruz. Bu ihtiyaç ve sorunları giderme noktasında ilgili kurumlarımıza gereken her türlü desteği vereceğiz. Biz de sizden sektördeki ürün çeşitliliğini artırmaya odaklanmanızı, sadece zorunlu değil, diğer alanlara da yoğunlaşmanızı istiyoruz. Bu konuda önerilere ve mevzuat tekliflerinize her zaman açığız.”

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