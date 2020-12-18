Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Sigorta sektörüne her türlü desteği vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Kovid-19 nedeniyle kasım ayı itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu” dedi. Sabah Gazetesi’nin ‘Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları’ etkinliğinde ‘Sigorta Paneli’nin açılışına videokonferansla katılan Elvan, sektörün ihtiyaçları ve sorunlarının farkında olduklarını söyledi Elvan, şöyle konuştu:

TEKLİFLERE AÇIĞIZ

“Özellikle yargı kararlarıyla ortaya çıkan belirsizlikleri biliyoruz. Bu ihtiyaç ve sorunları giderme noktasında ilgili kurumlarımıza gereken her türlü desteği vereceğiz. Biz de sizden sektördeki ürün çeşitliliğini artırmaya odaklanmanızı, sadece zorunlu değil, diğer alanlara da yoğunlaşmanızı istiyoruz. Bu konuda önerilere ve mevzuat tekliflerinize her zaman açığız.”