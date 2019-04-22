Hazine toplamda 3.7 milyar euro DİBS ihraç edecek

Hazine, 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3,3 milyar euro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık %4,61 faizli, kuponsuz Devlet İç Borçlanma Senedi kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere nominal 400 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz DİBS ihraç edileceğini bildirdi.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, Bütçe Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde üçüne kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebileceği, ihraç edilecek ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin kamu sermayeli bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dağılımını, senetlerin vadesini, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

10 Nisan 2019 tarihinde açıklanan “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”da bankacılık sektörünün sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli aksiyonların alınacağı kamuoyu ile paylaşılmış olup, bu kapsamda kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli

olmak üzere net 3,3 milyar Avro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık %4,61 faizli, kuponsuz Devlet iç borçlanma senedi kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere nominal 400 milyon Avro tutarında 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilecektir.

Bu süreçte, Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 10 Nisan 2017’de kurulmuş olan TVF Piyasa İstikrar ve Denge Fonu aracı rolü üstlenmektedir. Bakanlığımız tarafından yukarıda özellikleri verilen ikrazen özel tertip DİBS’ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonu’na (PİDF) ihraç edilecektir.

PİDF, Bakanlığımız tarafından İhraç edilecek İkrazen özel tertip DİBS’lerin banka bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir"

(AA)