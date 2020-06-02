02 Haziran 2020 Salı 04:10 | Son Güncelleme:
Hastaneler için 500 yerli solunum cihazı
Garanti BBVA, İstanbul'da Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşa edilen acil durum hastanelerine yerli solunum cihazı tedarikiyle destek oldu.
Açıklamaya göre, banka, toplam 500 yerli üretim yoğun bakım solunum cihazı tedarikini üstlendi. İlk etapta 100’er adet cihaz yeni açılan Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Atatürk Havalimanı’ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne teslim edildi.