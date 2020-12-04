04 Aralık 2020 Cuma 23:23 | Son Güncelleme:
Hanehalkının % 20'si tasarruf edebiliyor
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, ‘Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması' sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıyla duyurulan araştırmaya göre Türk halkının yüzde 20’si gelirlerinin yüzde 19’unu tasarrufa ayırıyor. Yine araştırmaya göre hanehalkının sadece yüzde 19’u bankaların zor dönemlerde tüketicilerin yanında yer aldığına inanıyor.