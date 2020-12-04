Hanehalkının % 20'si tasarruf edebiliyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıyla duyurulan araştırmaya göre Türk halkının yüzde 20’si gelirlerinin yüzde 19’unu tasarrufa ayırıyor. Yine araştırmaya göre hanehalkının sadece yüzde 19’u bankaların zor dönemlerde tüketicilerin yanında yer aldığına inanıyor.