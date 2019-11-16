Halkbank'tan piyasalara 391 milyar kredi desteği

Halkbank yılın üçüncü çeyreği sonunda, toplam kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 14.6 artışla 391.9 milyar TL’ye taşıdı. Nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 38.7 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisini gelecek hedeflerine taşımak üzere çalıştıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Piyasa koşullarına hızlı yanıt verebilen bir çalışma stratejisi yürütüyoruz. Sahada olmaya ve reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde izlemeye önem veriyor. KOBİ’lere yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz gelecek dönemde de devam edecek” dedi.

HIZLA MÜŞTERİYE YANSITIYORUZ

Ekonomideki güçlü finansal göstergelerin kaynak maliyetleri aşağı çektiğini ve bu iyileşmeyi hızla müşterilerine yansıtmada öncü olduklarını aktaran Osman Arslan, şöyle devam etti: “Olumlu gelişmeleri hayatın her alanına yaymak istiyoruz. ‘İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’yle de mevcut istihdama, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

TL’YE GEÇİŞ HIZLANACAK

Hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını TL olarak değerlendirmek isteyen müşterileri için ‘Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı’ geliştirdiğini hatırlatan Arslan, “Yeni ürünümüz, TL gibi kazançlı yatırımlara geçişi hızlandıracak” diye konuştu.