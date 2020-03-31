Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuruları almaya başlayacak! 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler?

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgının ekonomik alanda yaratabileceği krizleri en aza indirmek amacıyla Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi vermeye hazırlanıyor. 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Corona virüs nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında, kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.

Geri ödeme için ise örnek olarak; 10.000 lira ihtiyaç kredisi için ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi, 10 bin lira üst limitle sınırlandırıldı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası; kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlarda aradığı şartları da paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.