Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları tüm kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Halkbank esnaf kredisi yoğun ilgi görüyor. Halkbank, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıklamıştı. Halkbank esnaf kredisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.

Halkbank esnaf kredisi başvurusu için ilk adım internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurmak. Başvuru formunun ardından Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.

HALKBANK 25 BİN TL ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?



Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek. Halkbank, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.

ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Nüfus Cüzdanı

Vergi Levhası

Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır.