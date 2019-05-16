Hak-İş, istifa baskısına karşı yürüyüş yapacak

Miray ÇİMEN

Sendikal baskı sonucu istifa ettirilen belediye çalışanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş’e bağlı üç sendikada 11 bin 500 üyenin istifa ettirildiğini belirterek, "Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 kişi var. Belediye başkanıyla işten çıkarılanların işe alınması yönünde görüşme yapıldı" dedi. Arslan, şöyle konuştu: "Aksi halde önümüzdeki günlerde üyelerimizle Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş yapacağımızı ifade ettik. Eylemlerimizi arkadaşlarımız işe dönünceye kadar devam ettireceğiz." Arslan, seçimlerin ardından sendika üyelerinin sendika değiştirmesine ilişkin bir soru üzerine, "Günlük olarak sendikalarımızdan rakamlar alıyoruz" ifadelerini kullandı.

GENELGELER YAYIMLANDI

Hak-İş Başkanı Arslan, şu bilgileri verdi: 11 bin 500 üyemiz istifa ettirildi. Ağırlıklı olarak İstanbul’da Küçükçekmece ve Esenyurt, Bolu, Bilecik, Manisa Akhisar, İzmir, Menderes, Artvin ve Antalya. Bazı CHP’li belediyelerde sendikal tercihlere müdahale edilmemesi konusunda genelgeler yayımlandı."