'Hak-İş 14'üncü genel kuruldan güçlenerek çıktı'
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14. Olağan Genel Kurulun sonuçlarıyla ilgili, “Zorunlu organlar için oluşturduğumuz aday listelerimizi teşkilatımız sahiplendi. Hak-İş, genel kuruldan daha da güçlenerek çıktı. Hak-İş’in ve sendikalarımızın başarısıdır. Adaylarımıza olan güvenin bir göstergesi” açıklaması yaptı.
Arslan, genel kurulun 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Hak-İş’in yürüttüğü mücadeleyi anlatan belgeselle başlatıldığını anımsatarak, salon dışında 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açıldığını, sendikalar ve komitelerinin de faaliyetlerine ilişkin stantlar kurulduğunu vurguladı.