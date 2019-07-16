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  3. 'Hak-İş 14'üncü genel kuruldan güçlenerek çıktı'

'Hak-İş 14'üncü genel kuruldan güçlenerek çıktı'

'Hak-İş 14'üncü genel kuruldan güçlenerek çıktı'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14. Olağan Genel Kurulun sonuçlarıyla ilgili, “Zorunlu organlar için oluşturduğumuz aday listelerimizi teşkilatımız sahiplendi. Hak-İş, genel kuruldan daha da güçlenerek çıktı. Hak-İş’in ve sendikalarımızın başarısıdır. Adaylarımıza olan güvenin bir göstergesi” açıklaması yaptı.

Arslan, genel kurulun 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Hak-İş’in yürüttüğü mücadeleyi anlatan belgeselle başlatıldığını anımsatarak, salon dışında 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açıldığını, sendikalar ve komitelerinin de faaliyetlerine ilişkin stantlar kurulduğunu vurguladı. 

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