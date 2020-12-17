Hak-İş: Asgari ücrete refah payı da eklenmeli

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önceki günkü toplantısının ardından dün bir açıklama yapan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretinin AGİ hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Arslan, “Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir” dedi.