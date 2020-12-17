17 Aralık 2020 Perşembe 01:54 | Son Güncelleme:
Hak-İş: Asgari ücrete refah payı da eklenmeli
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni asgari ücretle ilgili konuştu: Asgari ücretin ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması, asgari geçim indirimi hariç, net olarak açıklanması gerek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önceki günkü toplantısının ardından dün bir açıklama yapan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretinin AGİ hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Arslan, “Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir” dedi.