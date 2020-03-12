Güvensiz gıdaya sıkı takip: Denetim ve cezalar artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi için gıda, gıdayla temas eden madde, malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontroller yapılıyor. Bakanlık tarafından geçen yılki toplam 1 milyon 215 bin 996 gıda denetiminde 16 bin 428 adet idari para cezası verilirken, savcılıklara suç duyurusunda bulunulan işletme sayısı 174 oldu. Söz konusu kontroller, risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında önceden haber verilmeden yıllık program çerçevesinde yürütülüyor.

PARA CEZASI ARTIRILIYOR



Resmi kontroller, yıllık numune alma programlarının yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak da gerçekleştiriliyor. Söz konusu resmi kontrollerin sıklığı herhangi bir risk durumunda artıyor. Bakanlığın denetim sonuçlarına göre, 2018’de 1 milyon 124 bin 918 olan resmi kontrol sayısı geçen yıl 1 milyon 215 bin 996’yı buldu. Önceki yıl 18 bin 164 olan kesilen idari para ceza sayısı da geçen yıl 16 bin 428 olarak gerçekleşti. Bu denetimler sonucu geçen yıl 174 firma için suç duyurusunda bulunuldu. Bu sayı, 2018 yılında ise 186 olmuştu. Denetimler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildi.

7 BİN KONTROL GÖREVLİSİ



Edinilen bilgiye göre, geçen yıl en fazla denetim 523 bin 823 ile toplu tüketim yerlerinde yapıldı. Buralara 4 bin 698 adet idari para cezası kesildi, savcılığa 30 suç duyurusunda bulunuldu. Gıda satış yerlerinde toplam 498 bin 743 denetim yapılırken, buralarda 6 bin 4 idari para cezası verilip, 44 suç duyurusu yapıldı. Gıda üretim yerlerinde de 193 bin 430 denetime imza atıldı. Bu denetimlerde 5 bin 726 idari para cezası kesildi ve yapılan suç duyurusu sayısı 100’ü buldu. Gıda kontrol görevlisi sayısı da geçen yıl 7 bini geçti.

ŞİKAYETLER İÇİN WHATSAPP HATTI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de geçtiğimiz günlerde güvenli gıdaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bilgi ve iletişim çağındayız. ‘Alo 174’ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyor. Biz de Alo 174’ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174’e herhangi bir gıdayla ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli ayrıca, gıdalarda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmelere yönelik cezaların yakın zamanda daha da artacağını açıkladı. Pakdemirli, “Gıda kontrolleri son günlerde çok daha fazla gündemimizde. Önümüzdeki hafta da yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız. Bu konuda hiçbir geri adım atmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

618 FİRMAYA AİT 1211 PARTİ ÜRÜN AÇIKLANDI



Bakanlıkça tüketicilerin denetim sürecine katılması için Alo 174 Gıda Hattı da yoğun kullanılıyor. Bu hatta geçen yıl 89 bin 667 başvuru yapıldı. Başvuruların 87 bin 85’i sonuçlandırıldı ve 3 bin 752 adet cezai işlem uygulandı. Taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar kamuoyuna ilan edilirken, geçen yıl 618 firmaya ait 1211 parti ürün duyuruldu. Bu ürünlerin 1068’i taklit ve tağşiş, 143’ü ilaç etken maddesi içermesi nedeniyle kamuoyuna açıklandı. Gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik denetimler kapsamında da geçen yıl 32 kamu ve 102 özel laboratuvarda çalışma yapıldı.