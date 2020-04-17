Güvenli video konferansa ‘Web.tv' ile yerli çözüm

ZEKİ GÜMÜŞ



Kovid-19 salgını tüketim alışkanlıklarından iş yapma biçimine kadar pek çok alanda köklü değişikliklere yol açarken, iş dünyası da bu yeni düzene uyum sağlamak için çalışıyor. Bu dönemde evden çalışmanın artmasıyla bundan sonraki süreçte en çok ilgi çekecek dijital servislerin başında ise video konferans çözümleri geliyor. Ancak burada veri güvenliği çok önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Bu açıdan yerli ve milli çözümler sunan şirketlerin önemi bugünlerde daha da çok artıyor. 2012’den bu yana video çözümleri alanında hizmet veren Web.tv, video konferans ve web.tv kanal çözümleriyle tüm işletmelere bu süreçte hizmetlerini çeşitlendirerek sunmaya başladı. Şirket, video konferans başta olmak üzere bir isimle oluşturulabilecek web.tv kanalları kanaladi.web.tv şeklinde, canlı yayın imkanı ve webinar olanakları gibi birçok video çözüm sunuyor.

30 DAKİKA ÜCRETSİZ



Bu kapsamda çalışan sayısı ister 5 isterse binlerce olan her kurum veya bireysel kullanıcı 30 dakika ücretsiz olarak kendi web.tv kanalını oluşturup video konferans görüşmeleri yapmaya başlayabiliyor. Ücretsiz olarak toplam 25 katılımcıyla 30 dakika boyunca sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilen kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun paketlerle satın aldıkları sayıda katılımcının konferansa bağlanmasını sağlayabiliyor.

ARTIK HAYATIN PARÇASI



Web.tv Kurucu Ortağı Murat Yanıklar, bundan sonraki süreçte artık video konferans çözümlerinin ve video içerik sunmanın kurumsal ve bireysel hayatın vazgeçilmez bir parçası olacağını kaydetti. Yanıklar, “Türkiye’den dünyaya çıkmış bir proje olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Londra’daki ofisimizle Avrupa’da yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

AZERBAYCAN İNGİLTERE VE NORVEÇ’TE DE KULLANILIYOR



Web.tv’yi Türkiye’de şirketler, okullar, üniversiteler, kamu kurumları kullanırken yurtdışında da ilgi çekici bir kitleye ulaşmaya başladı. İngiltere’deki Türk okullarında web.tv video konferans çözümleriyle eğitim verilmeye başlandı. Azerbaycan’dan bir bakanlık web.tv üzerinden konferans çözümlerini kullanmaya başladı. Norveç’ten bir üniversite bir bölümünün derslerini web.tv üzerinden vermeye başladı.