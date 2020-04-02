Güriş Holding rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde ilk sırada

Türkiye, enerji üretiminde yerli kaynakların gelişmesi ile dünya sıralamasında sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Son dönemde yapılan yerli yatırımların artması ile birlikte enerjide dışa bağımlılık azalıyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi son dönemde büyük artış gösteriyor.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesi son 5 yılda 4 kat artış göstererek toplam 16 GW düzeyine ulaştı. 2019 yılında kurulu gücün yüzde 48’i, elektrik üretiminin ise yüzde 43’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu belirtiliyor. MW100 Türkiye’nin raporuna göre en fazla kapasite artışı rüzgâr ve güneş santrallerinde yaşanırken, biyokütle ve jeotermal kaynaklara dayalı santrallerde de son dönemlerde hızlı bir artış görülüyor.

RÜZGAR GÜCÜNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN LİDERİ

Türkiye’nin öncü enerji şirketi Güriş Holding, yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar ile ülkemizin elektrik üretim kapasitesine önemli katkılarda bulunuyor. ‘MW100 Türkiye Araştırması’nda; Güriş Holding, rüzgâr enerjisinden elektrik üreten firmalar arasında ilk sırada yer alıyor. 2000 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında aktif olarak faaliyet gösteren Güriş Holding, 8 farklı rüzgâr enerji santrali ile toplamda 581 megavat kapasiteye ulaştı.

‘TÜRKİYE’NİN TEMİZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNE İNANIYORUZ

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman, “Türkiye’nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inanıyoruz. İhtiyacımız olan enerjinin tamamını yerli ve milli kaynaklarla elde edebilmek mümkün. 2000 yılından bu yana enerji alanındaki yatırımlarımızı yenilenebilir enerjiye yönlendirdik. Amacımız ülkemizi, enerjiyi ithal eden değil ihracatını yapan bir konuma getirmek. Geçmişten bugüne yatırımlarımız ile her zaman öncü olduk. Dün olduğu gibi bugünde yenilenebilir enerji alanında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.