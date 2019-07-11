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  3. Gurbetçiler yurda gelmeden tapu işlemlerini yapabilecek

Gurbetçiler yurda gelmeden tapu işlemlerini yapabilecek

Gurbetçiler yurda gelmeden tapu işlemlerini yapabilecek

Tapuda bürokrasi ve kırtasiye azaltıldı. Tapu işlemleri yurt dışı dahil farklı yerlerde yapılabilecek, fotoğraf yapıştırılması gerekmeyecek.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek. 

AYRI AYRI İMZA ATILACAK

Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak imzalanacak sözleşme tamamlanabilecek. 

Tapu senedinde fotoğraf olmayacak

Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırıldı. Yeni uygulamaya göre belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek. 

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