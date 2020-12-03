Güncel altın fiyatları: 3 Aralık gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında. Akşam saatlerinde kapanış ile ilgili gelen açıklamaya göre İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördüğü belirtildi. Peki 3 Aralık çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı 459 lira 90 kuruşken satışı ise 460 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 740 lira satış fiyatı ise 750 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 3 Aralık2020 güncel altın fiyatları…