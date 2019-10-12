Gün birlik olma günü
İş dünyası ve STK’lardan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek: Gün sessiz kalma değil, beraber ses verme günüdür.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TESK, HAK-İŞ, Memur-Sen, TÜRK-İŞ, TİSK, Kamu-Sen ve TZOB Barış Pınarı Harekatı’na destek için basın toplantısı yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ortak bildiriyi okudu.
KARARIN ARKASINDAYIZ
Hisarcıklıoğlu, bölgede huzur, güven ve barış ortamının tesis edilmesinin amaçlandığını belirterek, “İşçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin kararının arkasındayız ve destekliyoruz” dedi. Terör gruplarına sessiz kalmanın beklenemeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür” dedi.