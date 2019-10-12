Gün birlik olma günü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TESK, HAK-İŞ, Memur-Sen, TÜRK-İŞ, TİSK, Kamu-Sen ve TZOB Barış Pınarı Harekatı’na destek için basın toplantısı yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ortak bildiriyi okudu.

KARARIN ARKASINDAYIZ

Hisarcıklıoğlu, bölgede huzur, güven ve barış ortamının tesis edilmesinin amaçlandığını belirterek, “İşçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin kararının arkasındayız ve destekliyoruz” dedi. Terör gruplarına sessiz kalmanın beklenemeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür” dedi.