Gümüşe yatırım zamanı

Altından sonra artık gümüş de güvenilir liman haline geldi. Bunun en önemli göstergesi ise yatırım fonlarındaki değişim oldu. İş Yatırım tarafından çıkarılan ve sadece ‘gümüşe yatırım yapan’ ilk serbest fon bugün yatırımcılarla buluşuyor. Borsa’da bugün düzenlenecek gong töreniyle devreye girecek fon, sadece gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara satılacak.

ALTINLA YARIŞIYOR



Mart ortasında gramı 2.5 lira olan gümüş cuma gününü 5.93 liradan kapatmıştı. Altınla paralel bir yükseliş izleyen gümüşe ihtiyacın önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirten İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, yatırımcılardan gelen talep nedeniyle Türkiye’nin ‘gümüş’e yatırım yapan ilk serbest fonunu kurduklarını söyledi. Eraslan “Pandemi döneminde dezenfeksiyon için gümüş iyon ihtiyacı arttı. Gümüşün yüzde 55’i endüstride kullanılıyor. Bunun da yüzde 44’ü elektronikte, yüzde 14’ü ise güneş panellerinde kullanılıyor. Her güneş panelinde 20 gram gümüş var. Bu iki alanda yatırımların artması bekleniyor. Ayrıca elektrikli otomobiller nedeniyle de gümüş ihtiyacı artıyor. Bu da fiyatlara yansıyacak” dedi.

BULMAK ZORLAŞTI



Pandemi döneminde gümüş fonlarının getirisinin fiziki gümüşün üstüne çıktığını da belirten Tevfik Eraslan “Bu da fiziki gümüş bulunamadığı için oldu. Külçe gümüş getirmekte sıkıntı olduğu için biz de fon kurduk” diye konuştu.

EŞ DOST TAVSİYESİYLE YATIRIM YAPMAYIN



İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Borsa’da yerli yatırımcı sayısının 1.1 milyondan 1.9 milyona çıktığını hatırlatarak yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Eraslan’ın tavsiyeleri şöyle:

• Sosyal medyaya bakarak veya eş dost tavsiyesiyle yatırım yapmayın.

• Lisanslı uzmandan tavsiye alsın.

• Tek yatırım aracına değil sepete yatırım yapın.

• Hisseye yatırım şirkete yatırım demek. Şirket hakkında bilgi sahibi olun.

• Borsada deneyimi olmayanlar yatırım fonlarına yatırım yapsın.