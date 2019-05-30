GÜBRETAŞ 2019'un ilk 4 ayında 15 bin üreticiyle buluştu

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 67 yıl önce tarımda verimliliği artırmak amacıyla sektörün ilk şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ, tarım sektöründeki katma değerin yükselmesine yönelik düzenlediği bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri ve son 2 yılda yoğunluk verdiği Ar-Ge faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Operasyonel faaliyetlerdeki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da sektöre öncülük eden çalışmalarını sürdüren GÜBRETAŞ, tarımın geleneksel yöntemler yerine daha bilinçli şekilde yapılması halinde verimlilik ve kalitenin yükseldiği gerçeğinden hareketle sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor.

2019'un ilk 4 ayında 15 bin üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti veren GÜBRETAŞ, bu yıl Türkiye'nin 29 noktasında oluşturduğu model üretim alanlarıyla da bilinçli tarım sayesinde elde edilebilecek verim artışlarının örneklerini ortaya koyuyor.

"BİLİNÇLİ TARIM EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bilinçli tarımı yaygınlaştırmak amacıyla her yıl binlerce çiftçiye doğru gübreleme, toprak analizi ve tarımsal ürün yetiştiriciliği eğitimleri veren şirketin, son 2 yılda bu alanda yeni bir stratejiyle hareket ettiğini kaydetti.

Yumaklı, "2017 yılına kadar yılda ortalama bin 500 noktada 100 binden fazla çiftçiye eğitimler vermekteydik. 2017 yılından itibaren üreticilere arazide tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye yoğunlaşma kararı aldık. Bölge müdürlüklerimiz bünyesindeki uzman ziraat mühendislerimiz, sürekli Anadolu’yu karış karış dolaşıyorlar. Sahadaki bu ekiplerimiz sadece 2018 yılında 5 binden fazla noktada 30 binin üzerinde üreticiye, arazide uygulamalı olarak tarımsal danışmanlık hizmeti verdiler." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Türkiye’nin dört bir yanındaki GÜBRETAŞ ziraat mühendislerinin, arazi çalışmalarının yanı sıra ayrıca köy kahvehanelerinde veya il-ilçe merkezlerindeki salonlarda üreticileri buluşturan bilinçli tarım eğitimlerine de devam ettiğini bildirdi.

Etkili bitki besleme uygulamaları ve bilinçli tarımı yaygınlaştırmanın, sonuçları itibarıyla toplumda herkese değen bir yönü olduğunu belirten Yumaklı, GÜBRETAŞ olarak kuruluşlarından beri korudukları misyonu devam ettirerek sektörde öncü olmanın verdiği sorumluluk anlayışıyla her zaman çiftçiye destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

"GÜZEL NETİCELERE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

İbrahim Yumaklı, bilinçli tarım için birçok noktada model üretim alanları kurulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Toprak analizine dayalı bilinçli bitki beslemeyi yaygınlaştırmak, üreticilere bol verimli ve üstün kaliteli ürün yetiştirmenin yollarını göstermek amacıyla geçen yıl Türkiye'nin 18 ayrı noktasında 11 tarımsal ürün için deneme ekimleri gerçekleştirmiştik. Bu deneme alanlarında, optimum gübre tüketimi ile Türkiye ortalamasının üzerinde maksimum verim ve kaliteyi yakaladığımız örnekler ortaya koyduk. 2019 yılında ise yine ülkemizin farklı bölgelerinde ayçiçeği, fındık, mısır, pamuk, patates, şeker pancarı, zeytin başta olmak üzere 13 tarımsal bitki için 29 model alanda deneme üretimi planladık ve yine güzel neticelere ulaşacağımıza inanıyoruz."

(AA)