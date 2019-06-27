Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7705
  • 6,5692
  • 260.337
  • 95.757
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Gram altının fiyatı ne? Gram altın kaç lira?

Gram altının fiyatı ne? Gram altın kaç lira?

Gram altının fiyatı ne" Gram altın kaç lira"

Gram altın kaç lira, çeyrek altın kaç liradan satışa sunuluyor, Cumhuriyet altını ne kadara alıcı buluyor? Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ne kadar gibi sorular en çok merak edilenler arasında. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,9 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 426 lira ve Cumhuriyet altını 1.743 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 261,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,27 azalarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.743 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,30 azalışla 1.403,40 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, teknik açıdan gram altında 258 liranın destek 265 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Bu da Su Bisikleti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mersin'de trafikte uyuşturucu testi dönemi

THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına rüya uçağa 'Maçka' ismini koydu