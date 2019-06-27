Gram altının fiyatı ne? Gram altın kaç lira?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 261,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,27 azalarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.743 liradan satılıyor. Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,30 azalışla 1.403,40 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, teknik açıdan gram altında 258 liranın destek 265 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

(AA)