Gram altını olanlara uyarı: Altın uzun vadede kazandıracak!

Gram altın fiyatı son dakika itibarı ile dünkü seyrini koruyarak bugün de 468 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altının yükselişte olduğu dönemde büyük yatırımlar yapan vatandaşların şuan için yüzde 15'lik bir kayıplarının olduğunu belirten uzmanlar, bu nedenle altını olanların ellerinden çıkaramadığını belirtti. Altının her zaman uzun vadede kazandırdığı belirtilirken, yıl içerisinde düşüşler ve yükselişler olabileceği ama bu zamana kadar altın yatırımcısının hep kazandığı söylendi. Peki, hafta sonu itibarı ile altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte 9 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN SON DAKİKA GELİŞMESİ

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 468,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3.138 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NEDİR?

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.861 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREĞİN YERİNİ GRAM ALTIN ALDI

Vatandaşların alım gücünün yüksek olmadığına değinen Antalya Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer ise, bu sebeple 1 gram altın satmaya başladıklarını kaydetti. Çeyreğin yerini, gram altınların aldığını ifade eden Halil Kayaer, yasakların olmadığı düğün sezonunda çok sayıda gram altın satıldığını söyledi.

"Altının internet fiyatı, mağazadan daha yüksek"

İnternet üzerinden altın satışına da değinen Kayaer , konuşmasını şöyle noktaladı:

"İnsanlar internet üzerinden alışveriş yapıyorlar ama internetteki rakamlar fiziki mağazada satılanlardan daha yüksek. Ulaştırması, garantisi, sevkiyatı derken yüksek rakamlar geliyor. Bazı güvenli siteler var ama fiyat olarak daha yüksekler. Kuyumcuya gidip görerek almak hem cebimiz için, hem de güvenilirlik için daha sağlıklı."

"ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRIR"

Pandemi döneminde yaşanan belirsizlik sebebiyle yatırımcıların altına yöneldiğine değinen Kayaer, altının güvenli bir liman olarak görüldüğünü, dolayısıyla yatırımcılardan da yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Altının dünya genelinde ons bazında çok yükseldiğini kaydeden Kayaer, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalıkla ilgili aşı bulununca altın değerini kaybetti. Tüm dünyada zirvedeydi. Ülkemizde doların yüksek olması nedeniyle altın yükselişteydi. Yatırımcılar pandemi döneminde müthiş şekilde altına yönlendi. Bütün iyimserlikler yavaş yavaş açıklanmaya başlayınca altın düşüşe geçti. Yükselişte olduğu dönemde büyük yatırımlar yapan vatandaşlar oldu. Hepsinin şuan için yüzde 15’lik kayıpları var ama ellerinden altını da çıkaramıyorlar. Altına yatırım yapmak isteyenlere, ‘bu sabır işidir. 1-2 aylık yatırım amaçlı düşünüyorsanız, düşünmeyin’ diyerek uyarıda bulunuruz. Altın her zaman uzun vadede kazandırır. Yıl içerisinde düşüşler, yükselişler olur. Ama bu zamana kadar altın yatırımcı hep kazanmıştır"