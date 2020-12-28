Gram altında son dakika gelişmesi: Altın fiyatları yükselecek!

Gram altın haberleri son dakika itibariyle yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde 460 lira seviyelerinde işlem gören gram altınla ilgili vatandaşlar, "Gram altın yükselecek mi? Gram altında düşüş sürecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından sert bir düşüş yaşamayan gram altınla ilgili uzmanlar, gram altının tekrar yükselişe geçeceğini çünkü 535 liraya kadar çıkan gram altının gördüğü yeri unutmayacağını ifade etti. İşte 28 Aralık güncel altın fiyatları...



İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 ALTIN İÇİN SON FIRSAT"

Gümüş, 2021’de 40 $ yukarı yönlü kırdığında herkes “ keşke zamanında ben de alsaydım “ diyecek. 2020’de gümüşünü satmayan 2021’de “ İYİ Kİ “ diyecek. 2020 yılının son haftasını, 2021’de “son fırsattı” diye yorumlayacağım.

2021’de yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımında (gümüş iyodür) kullanmak zorunda kalacaklar. Güneş enerjisi için gümüş kullanılmak zorunda kalacaklar. Kuraklık, enerji ve hastalığın karşılığı gümüştür.

"NEFESİNİZE YENİLİP LÜTFEN KAPTIRMAYIN"

Rafine ve katılım bankalarını fiziki gümüş temin konusunda ikna etmek için çok çaba sarf ettim. Rabbim, şahittir. 2021’de hepsi gümüşlerinizin peşine düşecekler, ölmeyen görecek. Ben bugünleri unutmayacağım, siz de unutmayın. Nefsinize yenilip lütfen kaptırmayın.

"ALTIN FONLARI ÖNEMLİ"

Çevrenizde bireysel emeklilik yaptırmış arkadaşlarınıza uzun vade için altın ve gümüş fonlarını işaret edin. Sizin göreviniz dostunuzu uyarmak, tercih onundur.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 461,32

SATIŞ: 461,42

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 747,60

SATIŞ: 755,30

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.495,20

SATIŞ: 1.508,70

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.926,34

SATIŞ: 2.984,17