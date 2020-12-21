Gram altın son dakika itibarı ile yükselişe geçti! Altın fiyatları bir anda sıçradı!

Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları nedir? Gram altın son dakika itibarı ile yükselişini sürdürecek mi? Altın uzmanları ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 485 lira bandına kadar yükseleceğini belirtirken haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayacağına işaret etti. Peki önümüzdeki günlerde altın yatırımcıları ne yapmalı? "Yatırımcılar, 'Altın düşecek mi', 'Altın yükselecek mi' sorularına yanıt ararken Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı da merakla bekleniyor. İşte 21 Aralık güncel altın fiyatları...



GRAM ALTIN SON DAKİKA İTİBARI İLE 471 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Küresel piyasalar, haftaya Covid-19 mutasyon riskinin neden olduğu endişelerle başlarken, salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusu gündemin odağına yerleşti. Mutasyon endişeleri altın fiyatlarına destek olurken, dolar kuru ise TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklandı.

Dolar/TL yeni haftaya 7.7 lira seviyesinden giriş yaparken, altın fiyatları ons tarafında saat 08:45 itibariyle 1900 doların üzerinde işlem görüyor. Gram altın fiyatları ons tarafından aldığı rüzgarla 461 lira bandına yükseldi.

ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Çeyrek altın an itibarı ile 456 liradan işlem görürken, yarım altın bin 531, Cumhuriyet altını ise 3.053,32 liradan işlem görüyor.

ALTIN 500 LİRAYI BULUR MU?

"Yatırımcılar, 'Altın düşecek mi', 'Altın yükselecek mi' sorularına yanıt ararken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ve FXTM Kidemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.



"ONS ALTINDA 1900 BANDI ÇOK ÖNEMLİ"

Uzman isim, yüksek likidite, düşük faiz, teşvik ve dolar endeksinin düşük kalacağı beklentisinin ons altın fiyatları için yeniden yükselişi beraberinde getirerek, fiyatlamaların tekrar 1850 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Bu anlamda kısa vadede bakacak olursak, 1896-1900 bandı önemli. Bu seviyeyi kısa vadede geçebilir mi? Ben çok olası görmüyorum ki 1850 seviyesi önemliydi. Bu seviyelerinde üzerinde yeni bir denge oluşuyor ons altın fiyatları için. Bu seviyenin yeni destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça alımların bir miktar daha güçlü olabileceğini belirten Ergezen, "Ancak genel eğiliminin orta ve uzun vadeli destek ve yükselen trend desteklerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1792 dolar seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam edecektir.

