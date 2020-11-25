Gram altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarında düşüş sürüyor!

Altın fiyatları son dakika itibariyle hareketlenmeye başladı. 461 liraya kadar gerileyen altın küçük ölçekli ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, "25 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Altın güncel fiyatları nedir? Altın almanın tam zamanı mı?" en çok cevabı aranan konular arasında. İç piyasada da çeyrek altın 757 liraya gerilerken Cumhuriyet altını 3,086 liradan işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın için, "475 TL ve 480 TL seviyesi yükselişlerin devam etmesi için önemli." dedi. İşte 25 Kasım Salı günü itibariyle güncel altın fiyatları...

SON DAKİKA GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?



Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, gram altın fiyatı, 462 TL seviyesinden açılış yaptı. Altının gram fiyatında, tekrar 450-480 TL aralığını bu hafta takip etmeyi devam edeceğim. 475 TL ve 480 TL seviyesi yükselişlerin devam etmesi için önemli." ifadesinde bulundu.

ALTINDA BU HAFTA HAREKETLİLİK OLUR MU?

Bu hafta içinde piyasalarda büyük bir gelişme ve değişim beklemediğini söyleyen İslam Memiş, "Bu hafta için herhangi agresif fiyatlama yaşanmadığını, herhangi olumsuz bir durum olmadığını da şimdilik koşullarda gözlemliyoruz. Çok stresli, yoğun bir hafta olmayacak. O yüzden gram altın için pozisyonlarınızı ona göre değerlendirirsiniz." dedi.

OXFORD'DAN GELEN AŞI HABERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEMEDİ

İslam Memiş’in işaret ettiği sakin bir hafta emareleri gün içinde belirgin bir şekilde gözlemlendi. Koronavirüs aşısı ile ilgili ilk gelen haberde sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları dün Oxford tarafından açıklanan olumlu aşı haberinden etkilenmedi. Açılış fiyatına yakın bir şekilde ilerleyen ons altının bu gidişatı, gram altın fiyatını da rahat bırakmış görünüyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Gram altın saat 14.00 itibariyle 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3,108 liraya kadar geriledi.

2021'DE GRAM GÜMÜŞ FİYATI NE OLUR?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gümüşün gram tarafında 5.70 – 5.80 TL aralığının iyi bir alım fırsatı sunduğunu tekrar 2021 yılının ilk çeyreğine kadar 7 lira seviyesinin üzerinde hızlı bir atakla 8.50 – 9 TL aralığına kadar hızlı bir yükseliş öngörüyorum. Dolayısıyla benim nazarımda gümüş iyi bir alım fırsatı sunuyor” dedi.