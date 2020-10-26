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26 Ekim 2020 Pazartesi 10:26 | Son Güncelleme:

Gram altın yükselişte! Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri!

Gram altın yükselişte! Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri!

Yeni haftanın ilk gününde dolara paralel olarak altın fiyatları da yükselişle başladı. Vatandaşlar, "Gram altın ne kadar? çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Dünya genelinde koronavirüs tehdidinin artmasıyla güvenli liman olarak bilinen altına ilgi artıyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı an itibariyle 490 liradan işlem görüyor. İşte 26 ekim altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

"Gram altın ne kadar? çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?" sorularına vatandaşlar haftanın ilk günüyle yanıt aramaya başladı.  Dünya genelinde koronavirüs tehdidinin artmasıyla güvenli liman olarak bilinen altına ilgi artıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 490 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.211 liradan işlem görüyor. İşte, 26 Ekim 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA!

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan gram altın haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 490 lirayı geçmiş durumda.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 806 lira, yarım altın 1611 lira, Cumhuriyet altını da 3.211  liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI

Altının ons fiyatı 1899 liradan işlem görüyor.

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