Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 21 Haziran güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel altın alış satış fiyatları sürekli değiştiği için bireyler de altın ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Dün, ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,59 primle 257,3 liradan tamamladı. Düğün sezonunun gelmesi ile gram, çeyrek, ve cumhuriyet altın fiyatları daha fazla aratır oldu. Buna göre 21 Haziran 2019 Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

21 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,89 artışla 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle Eylül 2013'den bu yana ilk defa 1.400 doların üzerini gören ons altın, şu dakikalarda 0,34 primle 1.393,33 dolardan işlem görüyor.

'ONS ALTINDA BİN 417 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları sonrasında altın fiyatlarının yeni zirveleri gördüğünü kaydetti. Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haber akışlarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, ons altın fiyatında bin 417 doların direnç, bin 390 doların ise destek olarak takip edileceğini söyledi.

"GRAM ALTINDA HEDEF 265 LİRA SEVİYESİ"

Ons altının değer kazanmasının yurt içinde altının gram fiyatının da değer kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında hedef 265 lira seviyesi. Altının gram fiyatında geri çekilmelerde 257 lirayı takip edeceğiz, 257 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiremezse 252 liraya kadar gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.