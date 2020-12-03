Gram altın orta ve uzun vadede kazandıracak mı? Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor!

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediliyor. Gram altın yükselişini sürdürürken an itibarı ile 463 liradan işlem görüyor. Gram altındaki hızlı yükseliş devam edecek mi? Altındaki yükselişini sürdürecek mi? Orta ve uzun vadede gram altının 550 lirayı geçeceğini belirten uzmanlar, özellikle küçük ölçekli vatandaşlar tedirgin olmamalarını tavsiye etti. Altın fiyatlarına yönelik gelişmeleri 24 TV'ye değerlendiren Ekonomist Belgin, "Altından tamam mı devam mı? sorusuna elbette devam" dedi. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 3 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Stratejist Cüneyt Paksoy, "400-450 bandında kaldıkça gram altın alım fırsatıdır. Ons altın yukarı yönde 2000-2200 doları geçerse orta vadede gram altın 550 lirayı geçer." dedi

Altın almak için doğru zaman mı?

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇECEK?

Normal şartlarda altının 3-4 yılda masada olacağını belirten Stratejist Cüneyt Paksoy şunları söyledi:

"ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNDE GİTMEYE DEVAM DECEK"

Virüsün yarattığı tahribatın dünyadaki borç miktarını ciddi şekilde arttırdığını söyleyen Paksoy, "İtalya'dan gelen 'borçlarımızı silin' çağrısı bu bağlamda önemli. Demek ki Batı'da büyük bir problem var. ABD de aynı şekilde. Finansal sektörde bir risk var. ABD'nin Çin'le olan ticaret savaşları daha güçlü bir döneme girecek. İklimsel değişimler var. Özetle birçok riski barındıran dünya ekonomisi kendine yön ararken altın fiyatları ara ara düşüş gösterse de yukarı yönde gitmeye devam edecekctir." dedi.

"ALTINDA ÖNCEKİ ZAMANLARIN COŞKUSU OLMAYACAK"

Altın fiyatlarına yönelik gelişmeleri 24 TV'ye değerlendiren Ekonomist Belgin Maviş ise, "Altından tamam mı devam mı? sorusuna elbette devam ama önceki zamanların coşkusu olamayacak. Burada tabii ki geri çekilmeler olacak. Gramda 450 liranın altındaki geri çekilmeler yeni alım fırsatları yaratabilir." dedi.

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Ekonomist Belgin Maviş şunları söyledi:,

"Altının hem ons fiyatının hep gram altın fiyatında yaşanan yukarı yönlü artışların arkasındaki sebep ne aşı ne de piyasalardaki risk iştahı. Petrol fiyatlarındaki OPEC toplantısının ertelenmesi sonrasındaki sert geri çekilmedir. Bunun dikkate alınması gerek"

GRAM ALTIN FİYATI

463,05

465,22

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

463,05

463,17

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.830,56

1.832,18

ÇEYREK ALTIN FİYATI

741,15

757,56

YARIM ALTIN FİYATI

1.477,13

1.514,56

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.963,53

3.019,86

ATA ALTIN FİYATI

3.026,27

3.104,65

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

419,07

435,28