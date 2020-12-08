Gram altın için yukarı yönde eğilim sürüyor: Gram altın şu dakikalarda 469 seviyesinde

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gram altınla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'den her an açıklanması beklenen yeni teşvik paketi öncesi gram altın 470 lira bandına dayanmış durumda. Spot altındaki sakin seyre rağmen altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket yaşanıyor. Altın fiyatlarına yön verecek açıklamaların bu hafta özelinde ABD ve Çin arasında Trump’ın son günlerinde yeniden gündeme getirdiği yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısı ardından gelecek parasal genişlemeye dair açıklamalar olacak. İşte haberimizin detayları ve 8 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN SON DAKİKA GELİŞMESİ

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından 469 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın düşüşünü sürdürerek 769 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

"ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KALICI OLMAYACAK"

AA'da yer alan haberde yıl genelinde Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve para-mali politikalarındaki genişlemeci adımlar altın fiyatları için rekorları beraberinde getirdi. Ancak kasım ayıyla beraber altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan İslam Memiş, aşı iyimserliğinin ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Memiş, altın fiyatları için düşüşlerin kalıcı olmadığını düşündüğünü kaydetti. Kasım ayının genel itibarıyla emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir dönem olduğunu ifade eden Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı.Almanya, Amerika, Çin ve Rusya'dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunun söyleyebileceğini, yatırımcıların altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldığını aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.