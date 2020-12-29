Gram altın için uzmanlar uyardı: Yeni yılda gram altın yükselişe geçecek mi?

Altın fiyatlarında güncel durum nedir? 2021 yılında altının durumu nasıl olacak? Altında yeni bir yükseliş bekleniyor mu? Altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarında yeni yıl öncesi bir yükseliş ya da hareketlilik olacak mı? sorularına yanıt arayan vatandaşlar özellikle altın fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü sert dalgalanmalar yaşanıp yaşanacağını merak ediyor. Gram altın 448 liradan işlem görürken uzmanlar yılın son haftası olunması sebebiyle altın fiyatlarında sert bir dalgalanma beklemeyen uzmanlar altın haberlerine karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı. Bankadan kredi kullanarak sağdan soldan borç alarak altın yatırımı yapan vatandaşların da dikkatli olunmasının altı çizilerek 2021 yılının ilk çeyreğinde de altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklenmediği belirtildi. İşte 29 Aralık güncel altın fiyatları...

İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 ALTIN İÇİN SON FIRSAT"

Gümüş, 2021’de 40 $ yukarı yönlü kırdığında herkes “ keşke zamanında ben de alsaydım “ diyecek. 2020’de gümüşünü satmayan 2021’de “ İYİ Kİ “ diyecek. 2020 yılının son haftasını, 2021’de “son fırsattı” diye yorumlayacağım.

2021’de yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımında (gümüş iyodür) kullanmak zorunda kalacaklar. Güneş enerjisi için gümüş kullanılmak zorunda kalacaklar. Kuraklık, enerji ve hastalığın karşılığı gümüştür.

"NEFESİNİZE YENİLİP LÜTFEN KAPTIRMAYIN"

Rafine ve katılım bankalarını fiziki gümüş temin konusunda ikna etmek için çok çaba sarf ettim. Rabbim, şahittir. 2021’de hepsi gümüşlerinizin peşine düşecekler, ölmeyen görecek. Ben bugünleri unutmayacağım, siz de unutmayın. Nefsinize yenilip lütfen kaptırmayın.

"ALTIN FONLARI ÖNEMLİ"

Çevrenizde bireysel emeklilik yaptırmış arkadaşlarınıza uzun vade için altın ve gümüş fonlarını işaret edin. Sizin göreviniz dostunuzu uyarmak, tercih onundur.

"BİR ATAK GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

Özellikle vaka sayılarındaki artışla küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme getiriyor bu da emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyen faktörler olduğu için uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının tekrar 2.020 dolar seviyesinin üzerine bir atak gerçekleştirebilir.

VATANDAŞLAR ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRMELİ

Yani biz tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerinde bir altın fiyatı görebiliriz. Bu da içeride gram altını hemen çabucak 480 lira seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz diye tahmin ediyoruz. Ondan sebep bu düşüşleri vatandaşlar bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor.

KREDİ ÇEKİP ALTIN YATIRIMI YAPANLARA KRİTİK UYARI

Biz vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Altın, gümüş gibi emtialar uzun vadeleri bir yatırım aracıdır. Bankadan kredi kullanarak sağdan soldan borç alarak yatırım yapılmamalıdır. Dolayısıyla birikimleriniz ve tasarruflarınızla altın almaya ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz.

PEKİ 2021 YILINDA ALTININ DURUMU NASIL OLACAK?

2021 yılında biz altın fiyatlarında bu kadar agresif yükselişler beklemiyoruz. 2021 yılının ikinci çeyreğinden sonra da altın fiyatlarında ve gümüş fiyatlarında emtia piyasalarında bir gerileme bekliyoruz.

GRAM ALTIDA SON DAKİKA

ALIŞ: 448

SATIŞ: 449

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 715

SATIŞ: 732

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1430

SATIŞ: 1.465

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.860

SATIŞ: 2.923

ALTIN HABERLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Gedik Yatırım'ın analizinde, altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladığına işaret edilerek, "ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu. Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur. Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor."

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