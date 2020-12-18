Gram altın fiyatları için dikkat çeken uyarı! Son düzlüğe girildi

Gram altın son dakika itibarı ile 468 liradan işlem görüyor. Dolardaki düşüşün aksine altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Vatandaşlar, "Atında fiyatlarında son durum nedir? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni nedir?" sorularının yanıtını arıyor. ABD tarafından gelebilecek teşvik paketi ve koronavirüs aşısı uygulamalarının gelişmeleri altın fiyatlarında belirleyici olacak. Uzmanlar, özellikle teşvik paketinin açıklanmasıyla altın fiyatlarının yukarı yönde bir ivme kazanacağını belirtiyor. Peki, 17 Aralık Perşembe günce altın fiyatları nedir? İşte haberimizin detayları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 18 Aralık 2020 Cuma günü 467 lira seviyesinden işleme alınıyor. Gram altının 467 TL olduğu aynı dakikalarda ons altın ise bin 885 dolarda bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Hafta kapanışında çeyrek altın alış fiyatı 757 TL olurken satış fiyatı ise 765 lirada konumlandı.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Ons altındaki artışla birlikte 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 26 liradan alınıp, 3 bin 49 liradan satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN 500 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK MI?

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. Altın fiyatlarındaki yükseliş, Fed’in genişlemeci para politikası sürdüğü müddetçe devam edeceğini belirten analistler altın fiyatlarının önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons başına 2.000 doların üzerine çıkabileceğini vurguluyor. Aralık ayının sonlarına doğru yükseliş trendinde olabileceği düşünülüyor. Aralık ayında gelecek haberlere göre de altın fiyatlarının şekil alabileceği güçlü değerlendirmeler arasında. Bir başka uzmana göre ise, kurun frenleyici etkisinden dolayı gram altında 500 TL’leri görmemiz erken dönemde olmayabilir.

"HER YÜKSELİŞ BİR SATIŞ FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Stratejist Yeliz Karabulut katıldığı canlı yayın programında ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.

"KRİTİK NOKTALARDAYIZ"

Altın fiyatları için kritik noktalarda olunduğunu belirten Karabulut, "1847 dolar seviyesinde 20'lik hareketli ortalama, 1866 seviyesinde de 50'lik hareketli ortalama söz konusu. Bu seviyelere geldikçe bir satış baskısının olabileceğini düşünüyorum. Ons altın fiyatlarında 1800 dolar seviyesinin kırılma

FED AÇIKLAMASIN SONRASI ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELME OLACAK MI?

Gedik Yatırım'ın analizinde, Brent petrolün 51 doların üzerinde işlem gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

ABD'de teşvik paketine dair ise sona yaklaşıldığı algısı piyasalara yansıtılmış durumda. Bu gelişmeler ışığında altın fiyatlarında da hareketlilik olacak.

Ancak, virüsün devam etmesi ve ikinci dalganın hızla yayılması bir yandan da tedirgin edici, bu durum piyasalarda zaman zaman sert hareketlere neden olabiliyor.

Ons altın fiyatları Fed'den destek buldu. Dün akşam, Fed yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gidilmedi.

Powell açıklamalarında, ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini ekledi. Aşılamanın başladığını ancak ilk olarak etkisinin gelecek yılın ilk çeyreğinde, ekonomideki güçlenmenin ise ikinci çeyreğinde beklediğini ifade etti.

Virüsün seyrinin ekonomideki görünümü değiştirebilme riskinin olduğunu da belirtti. Teşvik paketi için sona yaklaşılıyor algısı piyasalara verildi.

Kısacası, altın için sınırlı pozitif bu görünüm, bu sabah altının yatay seyrine neden oluyor. Bugün ABD'den ikincil düzey veriler açıklanacak. Verilerin etkisi altın üzerinde sınırlı kalabilir.

ALTIN FİYATLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

ABD tarafından gelebilecek teşvik beklentileri altın fiyatları için kısa vadede yukarı yönlü hareketi desteklemesi beklenirken, koronavirüs aşısı uygulamalarından gelebilecek olumlu haberler ise altın fiyatları için aşağı yönlü baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor.