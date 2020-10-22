Gram altın 490 lirayı geçti! Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı sonrası gram altın yükselişe geçti. Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları düşecek mi? Altında son dakika gelişmeleri nedir? Altın fiyatları ne olacak?" sorularına anbean yanıt arıyor. Gram altın an itibarı ile 491 liraya kadar yükseldi. Bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışması da altın fiyatlarında etkili olacak. Çeyrek altın aynı dakikalarda 801 lira, Cumhuriyet altını da 3.228 liradan işlem görüyor. İşte 22 Ekim altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI NEDİR?

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 14.17 itibarıyla 491 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 801 lira, Cumhuriyet altını da 3.228 liradan satılıyor.

ALTININ ON FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.918 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Bugün yurt içinde bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.