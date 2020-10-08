Gram altın 480 lirayı geçti! İşte 8 Ekim gram altındaki son dakika gelişmeleri!

Milyonlarca vatadaş ve yatırımcılar, "Gram altın ne kadar olacak? Gram altın yükselecek mi? çeyrek altın ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Doların 7,909 lira olmasıyla birlikte gram altının fiyatı da an itibarı ile 481 lirayı gördü. Çeyrek altın 790 liradan işlem görürken altının on fiyatı ise 1.890 dolar sevilerinede. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın teşfik paketine yönelik müzakereleri durdurmasının ardından yatrımcı gözünü güvenli liman olan altına çevirdi. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek altındaki yükselişin süreceğini belirtti.

ALTINDAKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gram altın, yeni güne değer artışıyla başlamasının ardından an itibarıyla 481 lira seviyesinden işlem görerek 780 lira bandı aşmış durumda. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 liraya yükselirken Cumhuriyet altını da 3.146 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA

Altının ons fiyatı, 1.890 dolar seviyesinden işlem görüyor.