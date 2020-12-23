Gram altın 460 liranın altında işlem görüyor! Altın haberleri vatandaşların kafasını karıştırdı!

Gram altın son dakika itibarı ile 460 liranın da altına düşerek 459 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altın fiyatlarının düşüşe geçmesi vatandaşların kafasını karıştırdı. Yatırımcılar, "Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatlarındaki son durum nedir?" sorularına yanıt arıyor. Uzmanlar, noel tatili sebebiyle borsaların sakin geçeceğinden yılbaşı tatili sonrasına kadar altın fiyatlarında aşağı yönde bir düşüş olacağını tahmin ediyor. İşte 22 Aralık itibarı ile güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN SON DAKİKA İTİBARI İLE 461 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Küresel piyasalar, haftaya Covid-19 mutasyon riskinin neden olduğu endişelerle başlarken, salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusu gündemin odağına yerleşti. Mutasyon endişeleri altın fiyatlarına destek olurken, dolar kuru ise TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklandı. Gram altın an itibarı ile 461 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, YARIM ALTIN NE KADAR, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Salı günü itibarı ile çeyrek altın 753 lira seviyelerinde işlem görürken yarım altın 1517 Cumhuriyet altını ise 3.075 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ALTIN 500 LİRAYI BULUR MU?

"Yatırımcılar, 'Altın düşecek mi', 'Altın yükselecek mi' sorularına yanıt ararken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ve FXTM Kidemli Piyasa Analisti Lukman Otunuga yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.



"ONS ALTINDA 1900 BANDI ÇOK ÖNEMLİ"

Uzman isim, yüksek likidite, düşük faiz, teşvik ve dolar endeksinin düşük kalacağı beklentisinin ons altın fiyatları için yeniden yükselişi beraberinde getirerek, fiyatlamaların tekrar 1850 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Bu anlamda kısa vadede bakacak olursak, 1896-1900 bandı önemli. Bu seviyeyi kısa vadede geçebilir mi? Ben çok olası görmüyorum ki 1850 seviyesi önemliydi. Bu seviyelerinde üzerinde yeni bir denge oluşuyor ons altın fiyatları için. Bu seviyenin yeni destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça alımların bir miktar daha güçlü olabileceğini belirten Ergezen, "Ancak genel eğiliminin orta ve uzun vadeli destek ve yükselen trend desteklerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1792 dolar seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam edecektir.



"ALTIN FİYATLARI ORTA-UZUN VADELİ DESTEKLERDEN DÖNDÜ"

Ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça alımların bir miktar daha güçlü olabileceğini belirten Ergezen, "Ancak genel eğiliminin orta ve uzun vadeli destek ve yükselen trend desteklerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Özellikle 1792 dolar seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerinde orta ve uzun vadeli yükseliş trendi devam edecektir. Kısa vade için ise dediğim gibi 1850 dolar seviyesi önemli. Aşı haberleriyle beraber belki bir miktar daha geri çekilme olabilir. Ancak ben ons altın fiyatlarının 1850 dolar seviyesinin altında yılı kapatacağını zannetmiyorum" dedi.