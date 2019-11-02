Gözler Ekim ayı enflasyon oranında! 2019 Ekim ayı enflasyon tahmini ne kadar?

Ekim ayı enflasyon oranı vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayında enflasyon tek haneye düştü. Eylül'de aylık yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26'ya geriledi. Gözler Ekim ayı enflasyon oranına çevrildi. 2019 Ekim ayında enflasyon beklentisi ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

EKİM ENFLASYON ORANI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 4 Kasım tarihinde açıklanacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

2019 EKİM ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,87 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,02, en yüksek yüzde 2,21 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,11 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 11,50, en yükseği yüzde 12,80 oldu.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Enflasyon tek haneye düştü. Eylül'de aylık yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26'ya geriledi.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %0,53 ve haberleşmede %0,07 düşüş gerçekleşti.