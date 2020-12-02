Gölbaşı ‘5A'ya hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için Türksat Gölbaşı Merkez Kampüsü’nde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldiklerini bildirdi. Karaismailoğlu, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri Tanıtım Toplantısı’nda, bugün atılan her adımın geleceğin büyük Türkiye’sini ve sarsılmaz ekonomisini inşa ettiğini söyledi. 5A uydusunun çok yakında fırlatılması bekleniyor.

STRATEJİK ÇALIŞMA

Türksat 3A, 4A, 4B haberleşme uydularıyla, dünya üzerindeki 118 ülke ve 3 milyarlık nüfusun bugün Türkiye’nin kapsama alanında olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Ülkemizin uydu-uzay, haberleşme ve yayıncılık hizmetleriyle internet ve bilişim sektöründe bölgesinde lider, dünyada da söz sahibi ülke olması için tüm kuruluşlarımızla ciddi bir stratejik çalışma yürütüyoruz. kara, hava, demir ve deniz yollarıyla bilişim otobanlarında, güvenli, hızlı ve kararlı bir şekilde ilerlemek için yerli ve milli kaynaklarımızı seferber ediyoruz” dedi.

5B, 2021 2. ÇEYREKTE

Türkiye’nin, Türksat 5A, 5B ve 6A’nın devreye girmesiyle 6 haberleşme uydusuyla uzayda çok daha güçlü olacağını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Türksat 5A’nın fırlatılması uzay ve havacılık vizyonumuzu pekiştirecek. Bu olayı, Türkiye Uzay Haftası etkinlikleriyle tüm halkımıza ulaştıracağız” dedi. Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Türksat 5A uydumuzun ardından, bir diğer kilometre taşı olan, uydu seviye testlerine başladığımız Türksat 5B’yi de 2021’nin ikinci çeyreğinde fırlatacağız. 2021 yılı içinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için Gölbaşı Merkez Kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik.”

ANTENLER TANITILDI



Gölbaşı Yerleşkesi’nde hazırlıklar tüm hızıyla sürerken ‘Türksat 5A Uydu Haberleşme Verici Antenleri’ Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle tanıtıldı.

ÜÇ İLDE YER İSTASYONU



Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusuyla sunulacak Ka-Bant hizmetlerinin üç farklı ‘gateway yer istasyonu’yla verileceğini belirterek, şunları kaydetti: “İzmir, Ankara ve Van’da kurulacak yer istasyonlarının kurulum çalışmalarına başlandı. Ayrıca, kara, hava, deniz platformlarında kullanılabilen Ka-Bant haberleşme uyduları üzerinden çalışabilen hareketli anten sistemi, Türksat tarafından geliştirildi.”

HABERLEŞME UYDUSUNDA 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak, yerlilik ve millilik oranı bakımından büyük önem arz eden Türksat 6A için TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde Türksat mühendislerinin de katılımıyla mühendislik modeli ekipman üretim ve entegrasyonunun devam ettiğini söyledi. Türksat 6A’nın 2022’de uzaya gönderileceği bilgisini veren Karaismailoğlu, Türksat’a ait uydu kontrol ve yer istasyonları, frekans gözlem, TV uplink ve teleport, Ka-Bant uydu sistemleri faaliyetlerinin yürütülmesi için de Kahramankazan’da yedeklik sistemi kurulmasına devam ettiklerini bildirdi.