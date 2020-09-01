Göçükbaşı: Fenerbahçe'nin yeni gelir kaynağına ihtiyacı var

Öncelikle Ali Koç gibi bir başkanları olduğu için kendilerini şanslı hissettiklerini belirten Görkem Göçükbaşı “Ekonomik anlamda yaptıkları inanılmaz her şeyden önce borcun TL ye sabitlenmesi en az şampiyonluk kadar önemli. Sportif anlamda ilk 2 yıl çok sert geçişler yaşandı. Burada Ali Koç’a çok yüklenmemek gerek. Bu sene Fenerbahçe için mutlaka şampiyon olmak şart, bunun için de her şeyden önce camia içindeki bütünleşmeyi sağlamalıyız. Ben, sen, biz o bu yok o gelsin bu gitsin yok, Fenerbahçe var. Türk futbolunda deniz bitti, su birikintisi bile yok, Ali Koç olmasa sponsorumuz yok maalesef, bugün hatır işleriyle sponsor olunuyor kulüplere. Camiamızdan, taraftarlarımızdan ricam Ali Koç başkanımıza, sportif direktörümüze ve takımıza sahip çıkalım kenetlenelim. Tüm dargınlıkları ve küskünlükleri bırakalım kenetlenelim ruhumuz bir diyelim kalpler beraber diyelim” dedi

“YENİ GELİR KAYNAKLARI OLUŞTURMAK GEREKİYOR”

Fenerbahçe’nin yeni gelir kaynakları oluşturması gerektiğini anlatan Göçükbaşı “Harcamalarımızın hepsi döviz ile ama gelirlerimiz Türk Lirası. Avrupa’yla aramızdaki makas ekonomik olarak açıldı, adamlar bir forma satıyor 100 euro (900 tl) bizim buna erişmemiz için 5 forma satmamız lazım. Son yapılan forma açık artırması çok etkili bir proje Ali Koç’un bu ve bunun gibi daha birçok proje yapacağına ve Fenerbahçe’yi ekonomik olarak rahatlatacağına inancımız büyük. En önemli hususlardan biri de sponsorluk anlaşmaları. Bu konuya çok ağırlık verilmeli, hatta profesyonel bir ekip kurulmalı ve dünya pazarına açılmalıyız. Türk pazarında yer edinmek isteyen markalara Fenerbahçe’nin gücünü ve etkisini anlatmalı bu ekip” diyerek önerilerde bulundu.

“BAYERN MÜNİH İYİ BİR ÖRNEK”

Son olarak sponsorların mutlu olması ile anlaşmaların uzun soluklu olacağını belirten Görkem Göçükbaşı “Mesela ekonomik ve sportif olarak Bayern Münih’i incelememiz lazım, tam bir makine düzeni. Kim gelirse gelsin sistem aynı şekilde başarılı, oturmuş bir yapısı var. Taraftarı içine çekebilecek, günlük yaşamına etki edecek gelir modellerine yoğunlaşmalıyız. Fenercell gibi bunu daha etkili ve yoğun kullanımını sağlamalı ve bunun gibi bir çok proje yapmalıyız.

“KENAN EVREN LİSESİ PROJELENDİRİLMELİ”

Son olarak Kadıköy Kenan Evren lisesini çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oradan elde edilecek gelir ile tüm borçlarımızı kapatabiliriz. Bu konuda Başkanımız Ali Koç’a güveniyorum. Oradaki araziye hotel rezidans ve ofis konseptli yaşam projesi yapılabilir” dedi.