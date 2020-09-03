Giresun'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL daha ek kaynak gönderildi

Giresun’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL daha ek kaynak gönderildi.

AA'da yer alan haberde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacı olmak üzere oluşturulan ekiplerle doğal afetten etkilenen vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Afetzedeler için bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına daha önce 2,5 milyon TL kaynak aktarıldığını hatırlatan Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız için 5 milyon daha ek ödenek göndererek, toplamda 7,5 milyon TL kaynak aktarmış olduk”