Gıda üreticilerine Çevre Bakanlığı destek verecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’yle Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında, “Tarım ve Gıdanın Çevresel Sürdürülebilirliğinin Garanti Altına Alınması İçin İşbirliği İçerisinde Yürütülecek Çalışmaları Destekleme Protokolü” imzalandı.
Doruk ÇAKAR / ANKARA
Protokol kapsamında sektörde yer alan işletmeciler, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kapsamında çeşitli çalışmalar yürütecek.
TEŞVİK EDİLECEKLER
Çevreye duyarlı, yeniden kullanılabilir yenilikçi ambalajların geliştirilmesine ve kullanımına yönelik çalışmalar Çevre Bakanlığı tarafından desteklenip teşvik edilecek.