Gıda üreticilerine Çevre Bakanlığı destek verecek

Doruk ÇAKAR / ANKARA

Protokol kapsamında sektörde yer alan işletmeciler, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kapsamında çeşitli çalışmalar yürütecek.

TEŞVİK EDİLECEKLER

Çevreye duyarlı, yeniden kullanılabilir yenilikçi ambalajların geliştirilmesine ve kullanımına yönelik çalışmalar Çevre Bakanlığı tarafından desteklenip teşvik edilecek.