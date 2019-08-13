Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Gıda üreticilerine Çevre Bakanlığı destek verecek

Gıda üreticilerine Çevre Bakanlığı destek verecek

Gıda üreticilerine Çevre Bakanlığı destek verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’yle Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında, “Tarım ve Gıdanın Çevresel Sürdürülebilirliğinin Garanti Altına Alınması İçin İşbirliği İçerisinde Yürütülecek Çalışmaları Destekleme Protokolü” imzalandı.

Doruk ÇAKAR / ANKARA 

Protokol kapsamında sektörde yer alan işletmeciler, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kapsamında çeşitli çalışmalar yürütecek. 

TEŞVİK EDİLECEKLER 

Çevreye duyarlı, yeniden kullanılabilir yenilikçi ambalajların geliştirilmesine ve kullanımına yönelik çalışmalar Çevre Bakanlığı tarafından desteklenip teşvik edilecek. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü manken Didem Soydan o soruyla annesini kızdırdı
Ebru Polat'a nazar değdi! Yine de 'devam' dedi
Serdar Ortaç'tan nafaka açıklaması
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı 5 yıl aradan sonra imaj değiştirdi
Mustafa Sandal sarışın bir güzelle yakalandı
<p>Killa Hakan´ın Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı Fight Kulüp şarkısı neden bu kadar çok ´dislik

Rap Savaşlarında Son Durum Ne? Ben Fero Mu, Norm Ender Mi? | #GökçeAnlatıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kurban Bayram'ında hangi ünlü ne kadar kazandı?

Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı