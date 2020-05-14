Gıda talebi her koşulda artarak devam edecek

Konuk, şöyle konuştu: “Pandemi sürecinde devletlerin aldığı ilk önlemlerden biri gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını durdurmak ya da kontrol altına almak oldu. Sokaklarda hayat yavaşladı ancak beslenme ihtiyacı aynı şekilde devam etti. Bundan sonra da şartlar ne olursa olsun gıda talebi artarak devam edecek. Salgında tarımın önemi konusunda mutabakat oluştu. Temennimiz yağmur dinince şemsiyenin unutulmaması.”

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ

Konuk şöyle devam etti: “Ekonominin gücü, tarımın verimliliği ve üretimdeki gücüyle orantılıdır. Tarım sektörü ürettiği ürünlerle onlarca alt sektörde çarkların dönmesini, binlerce insanın elinin ekmek tutmasını sağlar. Milyonlarca çiftçi ve ailesidir tarım sektörü. Türk çiftçisi bu potansiyeli harekete geçirerek, ülkemizin geleceğini inşa edecek.”