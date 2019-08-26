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Gercüş'te sumak hasadı başladı

Gercüş'te sumak hasadı başladı

Batman'ın Gerçüş ilçesinde başlayan sumak hasadı, köylüler için ek gelir kaynağı oldu. Toplanan sumaklar kilosu 15 liradan satılıyor.

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli ile Seki köylerinde sumak hasadı başladı

Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli ve Seki köylerinde yetişen sofraların vazgeçilmez baharatlarından sumak, köylüler için ek gelir kaynağı oluşturuyor. Köylülerin topladığı sumak, atlarla eve getirildikten sonra işlenip tüketicilere sunuluyor. Çiçekli köyü sakinlerinden Selami Altun, "Gördüğünüz gibi sabahın erken saatlerinden gelip sumak hasadı yapıyoruz. Sumak hasadı diğer senelere göre bu sene daha iyidir. Çünkü yağışların bu sene fazla olması sumağın verimini arttırdı. Topluyoruz, eve götürüp sopa ile dövdükten sonra bir elekten geçirip ayıklıyoruz. Bağ bahçelerimizin yerine sumak olsaydı köyümüzün geliri daha fazla olurdu. Yaklaşık 3 buçuk ton sumak elde ediyoruz. Kilosunu 15 liradan satıyoruz. Köyün en önemli geçim kaynağı haline geldi" dedi.

Köylülerden Yasin Altun ise, sumak hasadı yaptıklarını ve geçimlerini sumaktan sağladıklarını söyledi.

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