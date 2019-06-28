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  3. Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek 

Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek 

Gemilerin rotasını ASELSAN çizecek 

ASELSAN tarafından su üstü ve su altı platformlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve bu alanda ilk milli çözüm olan seyir sistemi, göreve başlamayı bekliyor.

ASELSAN tarafından suüstü ve sualtı platformlarda kullanılmak üzere geliştirilen seyir sistemi ilk görevine hazırlanıyor. Alınan bilgiye göre, şirketin, suüstü ve sualtı platformlarda kullanılmak üzere geliştirdiği ve seyir sistemleri ürün ailesi (MITOS) altında bulunan Askeri Gemi Elektronik Harita Sergileme ve Bilgilendirme Sistemi (WECDIS), Türk Loydu’ndan ‘Tip Onay Sertifikası’ aldı.

Envantere giriyor

 

Sertifikanın ardından, MITOS ürün ailesine ait 4 sistem, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi kapsamında fabrika kabul testlerinden başarıyla geçti. Projeyle WECDIS ilk kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. WECDIS seyrüsefer sistemi, uygun yedekleme mekanizmalarıyla uluslararası standartlara (SOLAS) göre kullanılması zorunlu güncel elektronik haritalarla uyumlu bilgiler sunuyor. 

 

 

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